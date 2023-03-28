«Бавария» следит за ситуацией вокруг Гави

Мюнхенская «Бавария» следит за ситуацией вокруг испанского полузащитника «Барселоны» Гави . Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации журналиста, «Бавария» интересуется Гави уже несколько лет. Мюнхенцы рассматривают возможность приглашения полузащитника, если он станет свободным агентом ближайшим летом. «Бавария» ещё не начинала каких-либо конкретных переговоров с Гави или его представителями. Рекордмайстер сомневается в подписании игрока, учитывая большое количество футболистов в составе с той же позицией на поле.