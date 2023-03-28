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37 минут назад

Петржела: Карпина не уволят. Неважно, кто тренирует сборную, играющую товарищеские матчи

Чемпионат.comиещё 2

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о ситуации специалиста Валерия Карпина в сборной России.

Петржела: "Неважно, кто тренирует сборную, играющую товарищеские матчи"
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Неважно, кто тренирует сборную, играющую только товарищеские матчи. Карпина никто не уволит за плохие результаты в этих матчах», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, выведя её в стыковые матчи к ЧМ-2022 в Катаре. Россияне должны были сыграть с Польшей, но матч не состоялся из-за обострения ситуации на Украине. УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах под своей эгидой. С марта 2022 года российские клубы и сборные участвуют лишь в товарищеских матчах.

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