Петржела: "Неважно, кто тренирует сборную, играющую товарищеские матчи"

«Неважно, кто тренирует сборную, играющую только товарищеские матчи. Карпина никто не уволит за плохие результаты в этих матчах», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым .

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, выведя её в стыковые матчи к ЧМ-2022 в Катаре. Россияне должны были сыграть с Польшей, но матч не состоялся из-за обострения ситуации на Украине. УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах под своей эгидой. С марта 2022 года российские клубы и сборные участвуют лишь в товарищеских матчах.