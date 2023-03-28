В интернет-пространстве появилось видео, на котором конфликт нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда национальной команды Нидерландов Ваута Вегорста представлен более широко, чем раньше. Именно в ходе данной стычки аргентинец назвал голландца «придурком».

После окончания матча четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 пен.) Месси давал интервью, во время которого увидел ждущего его Вегорста и начал кричать нидерландцу: «Иди отсюда, придурок!» Завершив диалог с журналистами, Месси отправился в подтрибунное помещение, где его попытался перехватить Вегорст, чтобы пожать капитану сборной Аргентины руку, однако тот демонстративно отказался отвечать на жест соперника.