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56 минут назад

Появилось видео ссоры Месси с Вегорстом на ЧМ. Аргентинец не пожал голландцу руку

Чемпионат.com

В интернет-пространстве появилось видео, на котором конфликт нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда национальной команды Нидерландов Ваута Вегорста представлен более широко, чем раньше. Именно в ходе данной стычки аргентинец назвал голландца «придурком».

После окончания матча четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 пен.) Месси давал интервью, во время которого увидел ждущего его Вегорста и начал кричать нидерландцу: «Иди отсюда, придурок!» Завершив диалог с журналистами, Месси отправился в подтрибунное помещение, где его попытался перехватить Вегорст, чтобы пожать капитану сборной Аргентины руку, однако тот демонстративно отказался отвечать на жест соперника.

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После этого Вегорст попытался объяснить свой поступок игрокам Аргентины, однако те не стали его слушать. Нидерландец заявил, что такое поведение Месси — неуважение, так как голландский форвард ждал его, чтобы пожать руку.

Футбол,Видео,Лионель Месси,
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