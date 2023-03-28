Сычёв высказался о трёх победах «Локомотива» в РПЛ подряд

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о серии побед железнодорожников в матчах Российской Премьер-Лиги. Она насчитывает три игры.

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«Рад за ребят. Да, матчи складывались непросто, но у команды есть характер. Видно, что тренер держит команду под контролем. Могут перестроить игру, когда проигрывают или просто плохо играют. Я думаю, что дальше будет лучше. Я прогнозировал голы Дзюбы — он помогает. Ещё рад за Серёжу Пиняева.