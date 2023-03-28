Сербские болельщики сожгли флаг НАТО на отборочном матче Евро-2024

Болельщики отборочного матча Евро-2024, который прошел между сборными Черногории и Сербии в Подгорице, сожгли флаг НАТО. Об этом пишет Ura.ru.

По данным издания, видеозапись инцидента появилась в соцсетях. Также сербы развернули на стадионе плакаты, на одном из которых ярко выделялась буква Z.

Встреча закончилась в пользу сербов, которые сумели забить два гола черногорским футболистам.

Telegram-канал «Сербский Вестник» отметил, что большая часть стадиона болела за Сербию и на плакатах были слова, прославляющие братство единого народа.

Ранее посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках НАТО и призвал сербов «забыть о своих обидах» ради лучшего будущего.

В 1999 году страны НАТО начали бомбардировки Союзной Республики Югославия, состоявшей в то время из Сербии и Черногории. Их причиной были названы этнические чистки в косовской автономии. В Сербии 24 марта отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок.