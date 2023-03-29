Сборная России выиграла под своим флагом первый турнир за год

Женская сборная России (до 16 лет) одержала победу в чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF), официальном международном турнире, где команда впервые более чем за год выступала со своим флагом и гимном. Соревнования прошли в Дакке.
28 марта в заключительном матче российские футболистки со счетом 2:0 победили национальную команду Индии.
Также на турнире выступали команды Непала, Бутана и Бангладеш. Сборная России выиграла все матчи с общим счетом 17:1.
Российская команда получила на этот турнир специальное приглашение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее полузащитник московского «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский подвел итоги мартовских сборов национальной команды.
Российская сборная под руководством Валерия Карпина сыграла в марте два матча: против сборных Ирана (1:1, выездной матч в Тегеране) и Ирака (2:0, домашняя игра в Санкт-Петербурге).