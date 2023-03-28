Сборные Грузии и Норвегии сыграли вничью в матче обора Евро-2024

Сборные Грузии и Норвегии сыграли вничью в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Гости вышли вперёд на 15-й минуте. Точным ударом отметился нападающий Александр Сорлот, голевой передачей отметился полузащитник Фредрик Эурснес.
Отыграться хозяева сумели на 61-й минуте. Автором забитого мяча стал форвард Георгис Микаутадзе, ему ассистировал хавбек Ника Квеквескири.
Обе команды набрали по одному баллу и расположились на третьей и четвёртой строчках в турнирной таблице группы А.
Позднее 28 марта в рамках этой группы сыграют сборные Шотландии и Испании, у которых после первого тура по три балла. Встреча состоится в Глазго и начнётся в 21:45 мск.