Сборные Грузии и Норвегии сыграли вничью в матче обора Евро-2024

Сборные Грузии и Норвегии сыграли вничью в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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Гости вышли вперёд на 15-й минуте. Точным ударом отметился нападающий Александр Сорлот, голевой передачей отметился полузащитник Фредрик Эурснес.

Отыграться хозяева сумели на 61-й минуте. Автором забитого мяча стал форвард Георгис Микаутадзе, ему ассистировал хавбек Ника Квеквескири.

Обе команды набрали по одному баллу и расположились на третьей и четвёртой строчках в турнирной таблице группы А.