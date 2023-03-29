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1 час назад

У футболиста сборной Ирландии обнаружили аутизм

Газета.Ruиещё 1

Футболист «Уигана» и сборной Ирландии Джеймс Макклин в своих соцсетях признался, что врачи обнаружили у него аутизм.

У футболиста сборной Ирландии обнаружили аутизм
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Моя дочь Уиллоу-Айви страдает аутизмом. Я вижу в ней так много черт, которые вижу в себе. Поэтому я решил пройти обследование на предмет аутизма. Некоторое время я размышлял о том, чтобы поделиться этим публично. Я сделал это для Уиллоу-Айви, чтобы дать ей знать, что понимаю ее, и что аутизм не может и не должен удерживать ее от достижения своих целей и мечтаний», — написал Макклин.

Макллин помимо «Уигана» выступал за такие клубы, как «Сандерленд», «Вест Бромвич Альбион» и «Сток Сити».

Макллин и его жена Эрин воспитывают троих детей. Помимо Уиллоу-Айви это старшие дочь Элли-Мэй и сын Джуниор Джеймс.

С 2012 года Макллин выступает за сборную Ирландии. В юношестве он играл за команду Северной Ирландии.

В составе сборной Ирландии Макллин принял участие в двух чемпионатах Европы – 2012 и 2016 годов.

Стоит отметить, что футболист продолжает выступать за свой клуб и национальную команду.

Футбол,Джеймс Макклин,
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