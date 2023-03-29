У футболиста сборной Ирландии обнаружили аутизм

«Моя дочь Уиллоу-Айви страдает аутизмом. Я вижу в ней так много черт, которые вижу в себе. Поэтому я решил пройти обследование на предмет аутизма. Некоторое время я размышлял о том, чтобы поделиться этим публично. Я сделал это для Уиллоу-Айви, чтобы дать ей знать, что понимаю ее, и что аутизм не может и не должен удерживать ее от достижения своих целей и мечтаний», — написал Макклин.