Сборная Беларуси проиграла Румынии в матче отбора Евро-2024

Сборная Беларуси уступила национальной команде Румынии в выездной встрече 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Румыния забила оба мяча в первом тайме. На 17-й минуте отличился полузащитник Николае Станчу, а ещё через две минуты защитник Андрей Буркэ после передачи хавбека Рэзвана Марина увеличил преимущество хозяев поля.

Белорусы смогли отыграть один мяч в конце матча. На 86-й минуте точным ударом после паса нападающего Владислав Климовича отметился его партнёр по линии атаки Владислав Морозов.