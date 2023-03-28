Дубль Мактоминея принёс сборной Шотландии победу в матче с Испанией

Сборная Шотландии обыграла национальную команду Испании в матче 2-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года. Встреча состоялась в Глазго и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

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Двумя забитыми мячами отметился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей.

На седьмой минуте он отличился после передачи защитника Эндрю Робертсона, а на 51-й минуте оформил дубль.

Сборная Шотландии набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу группы А. В первом туре шотландцы на своём поле разгромили со счётом 3:0 Кипр.