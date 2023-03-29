Тренер российских футболисток отметила хороший прием на турнире в Дакке

"В бытовом плане все было в порядке, да, где-то были проблемы, но в общем нас встретили хорошо. Взаимоотношения с командами были хорошие, общались немного: как девочки, так и тренеры. Это важный турнир как для меня, так и для девочек. Для многих он первый международный, на котором мы стали чемпионами. И этот турнир первый за долгое время [для команды]", - добавила Медведь.