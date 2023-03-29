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57 минут назад

Тренер российских футболисток отметила хороший прием на турнире в Дакке

ТАСС

Женская сборная России не испытывала больших проблем в бытовом плане во время чемпионата Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет, команду хорошо встретили организаторы и другие сборные. Об этом ТАСС по телефону рассказала старший тренер сборной России Елена Медведь.

Тренер российских футболисток отметила хороший прием на турнире в Дакке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы выиграли - вот итог турнира, Кубок Азии едет в Россию! Не всем осталась довольна в плане игры команды, мне есть над чем работать как тренеру, - сказала Медведь. - Конечно, мы сильнее, да, соперники нам уступали [по уровню], но не стоит их недооценивать. С каким соперником было тяжелее всего? Думаю, что с командой Бангладеш. Это была тяжелая игра, несмотря на победу".

"В бытовом плане все было в порядке, да, где-то были проблемы, но в общем нас встретили хорошо. Взаимоотношения с командами были хорошие, общались немного: как девочки, так и тренеры. Это важный турнир как для меня, так и для девочек. Для многих он первый международный, на котором мы стали чемпионами. И этот турнир первый за долгое время [для команды]", - добавила Медведь.

Российские футболистки стали победительницами турнира, набрав 12 очков в четырех матчах. Россиянки обыграли команды Бангладеш (3:0), Бутана (9:1), Непала (3:0) и Индии (2:0).

Чемпионат SAFF проводился в рамках программы развития УЕФА, цель которой - поделиться опытом организации соревнований за пределами Европы.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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