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32 минуты назад

Карпин о вызове Дзюбы: два раза говорил, что не готов, ко мне какие претензии могут быть?

Газета.Ruиещё 5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что даже по футбольным качествам, а не из-за возраста, нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сейчас бы не был приглашен в национальную команду.

Карпин еще раз ответил на вопрос о вызове Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прямо сейчас, наверное, нет — провел, по-моему, пять матчей за последние полгода. Если бы продолжал играть, забивать и все это на дистанции — не исключено.

Два раза мы собирались его вызывать. Он говорил, что не готов: сначала физически, потом — по семейным обстоятельствам. Ко мне какие претензии могут быть? Сейчас решили не приглашать людей старше 30 лет. Поэтому за теми, кто попадает под эту категорию, и не следим», — передает слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Дзюба последний раз выходил в майке сборной России на чемпионате Европы в июне 2021 года. Он наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. У них по 30 голов.

Дзюба после возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) отметился четырьмя забитыми мячами в трех матчах.

Валерий Карпин в мартовских матчах сборной рассчитывал на Александра Соболева из «Спартака», Константина Тюкавина из «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

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