Карпин еще раз ответил на вопрос о вызове Дзюбы

«Прямо сейчас, наверное, нет — провел, по-моему, пять матчей за последние полгода. Если бы продолжал играть, забивать и все это на дистанции — не исключено.



Два раза мы собирались его вызывать. Он говорил, что не готов: сначала физически, потом — по семейным обстоятельствам. Ко мне какие претензии могут быть? Сейчас решили не приглашать людей старше 30 лет. Поэтому за теми, кто попадает под эту категорию, и не следим», — передает слова Карпина «Спорт-Экспресс».