Месси согласился пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»
Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси выразил готовность пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону». Об этом во время трансляции на стриминговом сервисе Жерар Ромеро.
По информации Ромеро, Месси не собирается продлевать контракт с ПСЖ. Отмечается, что он ведет активные переговоры с испанской командой.
18 марта Footmercato рассказало о намерении Месси вернуться в «Барселону». Позднее президент Ла Лиги Хавьер Тебас Испании, однако для этого Месси необходимо согласиться на снижение зарплаты.
Месси подписал контракт с парижанами в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.