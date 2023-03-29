Месси угрожает наркомафия: мечта Лео о завершении карьеры в Аргентине под угрозой

Родной город гениального футболиста стал наркоимперией, как у Пабло Эскобара.

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В день рождения Лионеля Месси 24 июня 1987 года в Росарио и других городах Аргентины слышались выстрелы и гремели взрывы. Так жители страны отреагировали на принятие закона «Об обязательном подчинении», который оправдывал действия офицеров, участвовавших в терроре мирного населения. Эти события усилили и без того мощный экономический кризис – за прошедшие 35 лет уровень жизни в Аргентине остаётся стабильно низким.

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Постоянные разборки многочисленных банд, убийства и рэкет в Росарио – действительность, в которой вынуждены жить земляки Месси. Поэтому никто не удивился, когда в начале марта 2023 года был обстрелян супермаркет Unico, принадлежащей тестю знаменитого футболиста Хосе Рокуццо. «Месси, мы ждём тебя. Явкин тоже занимается торговлей наркотиками, поэтому он не будет заботиться о тебе» – было написано заглавными буквами на куске картона, брошенного в магазин двумя стрелками на мотоциклах.

Росарио стал хабом наркотрафика, люди боятся выходить из дома

Месси много раз выражал мнение о готовности завершить карьеру в родном городе и поиграть в чемпионате Аргентины за «Ньюэллс Олд Бойз». Однако последние события могут существенно изменить планы гениального футболиста. Потому что Росарио – это не только родина Че Гевары и целого ряда известных футболистов и тренеров, таких как Анхель Ди Мария, Мауро Икарди, Сесар Луис Менотти, Марсело Бьельса, но и крупный порт. Сотни лет назад корабли перевозили через него зерно с плодородных пастбищ окружающих Пампа-Умеда на востоке Аргентины. Но в последние десятилетия Росарио превратился в огромный хаб по транспортировке выращенного в Боливии и расфасованного в Парагвае кокаина.

Обстановка в городе с населением в 900 тысяч человек сегодня ровно такая же, как в фильме «Эскобар»: поля на окраинах Росарио регулярно «бомбят» самолёты без опознавательных знаков – они сбрасывают тюки с кокаином, которые затем собирают и прячут на кукурузных полях. Бизнес продолжает расти, несмотря на многочисленные облавы. Неудивительно, что уровень убийств в Росарио, составляющий 22 жертвы на 100 тысяч человек, в пять раз превышает средний показатель по стране. Убийства становятся всё более жестокими, и всё меньше людей рискуют выходить из дома после захода солнца. Только в прошлом году по обвинению в хранении наркотиков в городе арестовали 2077 человек, а с начала 2023-го мафия убила в городе не менее 65 человек.

В прошлом месяце Лоренцо Альтамирано, 28-летний учитель музыки, шёл домой после репетиции с друзьями по панк-группе Bombas de Rabia («Бомбы ярости»), когда рядом с ним остановилась машина и увезла его в неизвестном направлении. Через пару часов его нашли мёртвым у входа на стадион «Ньюэллс Олд Бойз», который носит имя известного футбольного тренера Марсело Бьельсы.

Альтамирано не имел никаких связей с наркомафией или насилием – одна из банд всего лишь использовала его в качестве так называемого «трупа-посланника» с письмом, помещённым вместе с его телом. «Мы здесь власть, не забывайте об этом» – говорилось в записке. Как это ни прискорбно, но наркоторговцы действительно победили, что признал даже министр национальной безопасности Анибал Фернандес. Послание Месси на супермаркете его тестя имеет опосредованное отношение к футболисту – бандиты напрямую не угрожают Лео. Главная причина заключается в использовании его имени для максимального репоста информации о всесокрушающей силе мафии и предупреждения, что любая борьба бессмысленна.

Месси каждый год возвращается в Росарио

После нападения левоцентристский мэр Росарио Пабло Явкин, упомянутый в послании бандитов, обратился с очередной просьбой к президенту Аргентины Альберто Фернандесу о выделении дополнительных федеральных ресурсов для борьбы с наркоторговцами. Месси никак не прокомментировал нападение, но сложно представить, что оно его не потрясло. Лео уехал из Росарио в 2000 году, когда ему было всего 13 лет, однако город по-прежнему близок его сердцу. Хосеп Мария Мингуэлла, тренер и агент, который способствовал подписанию «Барселоной» Месси и Диего Марадоны, отмечает, что Лео никогда не тяготел к Испании. «Он даже не говорит как аргентинец, а использует наречие росарино», – утверждает Мингуэлла.

Месси возвращается в Росарио каждый год – правда, не в Ла-Бахаду, рабочий район, где он вырос и который теперь охвачен насилием, а в загородный клуб Кентукки в Фунесе на окраине. Однако теперь вероятность, что гениальный футболист когда-либо вернётся в Росарио – навсегда или на пару лет, чтобы завершить здесь карьеру, постепенно снижается.

Лео провёл последние годы либо в Гаве, тихом городке на побережье Средиземного моря, примерно в получасе езды от Барселоны, либо в самых роскошных районах Парижа. Какой бы крепкой ни казалась его связь с родной страной, особенно на фоне триумфа на чемпионате мира в Катаре, важно понимать, что покинувший Аргентину в 13-летнем возрасте гений давно ментально стал европейцем. А ещё он отец троих детей и вряд ли захочет подвергнуть семью стрессу и опасности в городе, вовлечённом в войну с торговцами наркотиками, просто ради красивого завершения карьеры.

«Насилие с наркотиками в Росарио и угроза Месси со стороны мафии несомненно ударили по ватерлинии как бренда Росарио, так и бренда Аргентины», – считает аргентинский эксперт по маркетингу и владелец агентства Totem Энди Сталман. – История с нападением на супермаркет тестя Лео несомненно окончательно отпугнёт потенциальных туристов».

Мэр Росарио уверен: спецслужбы и наркоторговцы действуют заодно

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что 1400 дополнительных солдат будут отправлены в районы Росарио для борьбы с угрозами, исходящими от наркомафии. Однако главной проблемой остаётся не количество бойцов – в стране действует федеральная система, поэтому прямое вмешательство военных невозможно. Также немаловажно, что Аргентина занимает 96-е место в мире по уровню доверия к чиновникам относительно коррупции, поэтому неудивительно слышать обвинения Явкина в сторону службы безопасности страны.

«Я сомневаюсь во всех, даже в тех, кто должен нас защищать. Все наши запросы к сотрудникам федеральных сил безопасности остаются без ответа уже долгие годы. Не исключаю взаимодействия правоохранительных структур с мафией – другого объяснения такому бездействию у меня нет», – негодует Явкин.