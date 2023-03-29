В "Торпедо" заявили, что не обсуждали политические вопросы, приглашая испанского тренера

"В данном случае это является конфиденциальной информацией. Есть ли в контракте пункт, согласно которому тренер обязуется не пользоваться опцией Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке контракта? Это больше юридический вопрос, но тренер уже ответил, что для него было самым главным - это спортивная часть. Он пришел в футбольный клуб, политические вопросы даже не обсуждались", - заявил Савин.