В "Торпедо" заявили, что не обсуждали политические вопросы, приглашая испанского тренера

Московский клуб Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Торпедо" в ходе переговоров с новым главным тренером команды испанцем Жозепом Клотетом не обсуждал политические вопросы, сосредоточившись на спортивных. Об этом в среду сообщил ТАСС президент футбольного клуба Ярослав Савин.
"В данном случае это является конфиденциальной информацией. Есть ли в контракте пункт, согласно которому тренер обязуется не пользоваться опцией Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке контракта? Это больше юридический вопрос, но тренер уже ответил, что для него было самым главным - это спортивная часть. Он пришел в футбольный клуб, политические вопросы даже не обсуждались", - заявил Савин.
"Торпедо" 28 марта объявило о назначении Клотета на пост главного тренера команды. Со специалистом был подписан долгосрочный контракт. Он сменил Андрея Талалаева, трудовой договор с которым был прекращен по соглашению сторон 22 марта.
"Торпедо" после 20 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Отставание от зоны стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе российского футбола составляет 7 очков, от зоны гарантированного сохранения прописки в премьер-лиге - 10 очков. В 21-м туре автозаводцы 2 апреля на выезде сыграют со второй командой чемпионата - "Ростовом".