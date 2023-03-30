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59 минут назад

Стало известно о планах Месси продлить контракт с ПСЖ

Lenta.ruиещё 2

Стало известно о планах аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси по продолжению карьеры. Об этом в эфире Radio Marca сообщил ведущий Педро Пабло Паррадо.

Стало известно о планах Месси продлить контракт с ПСЖ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации журналиста, форвард принял решение продлить контракт с ПСЖ до 2024 года. По окончании сезона-2023/2024 аргентинец хочет перейти в клуб Главной лиги футбола (MLS). Уточняется, что Месси хочет также принять участие в чемпионате мира 2026 года, спортсмен проинформировал об этом Ассоциацию футбола Аргентины.

31 октября 2022 года появилась информация, что совладельцы клуба MLS «Интер Майами» ведут переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом игрока. Отмечалось, что для аргентинца этот вариант продолжения карьеры является предпочтительным.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021 года. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Нынешний контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.

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