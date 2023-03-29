Минспорт разрешит футболистам из ЛНР и ДНР выступать без статуса легионеров

Министерство спорта РФ планирует разрешить футболистам из Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей играть в чемпионате России без статуса легионеров. Соответствующий проект опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

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Под данное разрешение попадают игроки, постоянно проживающие или временно пребывавшие на территориях Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по состоянию на 4 октября 2022 года, либо проживавших или временно пребывавших на указанных территориях суммарно не менее 24 месяцев.

В 2022 году министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ о смягчении лимита на легионеров в Мир - Российской премьер-лиге. С сезона-2022/23 разрешенное число иностранных игроков в заявке клуба на сезон увеличено до 13, из них одновременно на поле могут находиться не более восьми человек. Легионерами не считаются игроки, имеющие право выступать за сборную Белоруссии и сборные стран членов Евразийского экономического союза.