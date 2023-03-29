Бельгия впервые за 69 лет обыграла Германию

Сборная Бельгии добилась исторической победы, впервые за 69 лет обыграв Германию. "Красные дьяволы" одолели Бундестим в гостевой встрече со счетом 3:2.

© Российская Газета

Пути немцев и бельгийцев в последнее время в чем-то схожи. У обеих команд в составах полно сильных исполнителей, но обе провалились на прошедшем в Катаре чемпионате мира, не сумев выйти из группы. Правда, в отличие от "красных дьяволов", у которых Роберто Мартинеса сменил бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско, сборной Германии по-прежнему руководит Ханси Флик. И матч в Кельне был первой серьезной проверкой для Бундестима после неудачи на ЧМ-2022.

Видео дня

Поединок получился ярким, со множеством моментов. В итоге бельгийцы победили, хотя хозяева до последнего пытались вырвать хотя бы ничью. Выходит, "красные дьяволы" выиграли первые два матча под руководством Тедеско. Чуть ранее подопечные Тедеско разгромили на выезде Швецию (3:0) в стартовом туре отборочного цикла Евро-2024.

- Мы очень довольны. Хотели прессинговать и удивить соперника. Думаю, они не ожидали от нас такой интенсивности. Бельгия то и дело находила свободного игрока. В целом мы могли убить интригу еще до перерыва. Я безумно рад, что сборная победила в первых двух матчах при мне, но пока рано делать выводы. И все же кое-что я скажу: если будем действовать так же интенсивно, смело и владеть мячом, то, несомненно, сможем сделать большие дела, - поделился своим мнением Тедеско.

С недавних пор сборную Бельгии тренирует экс-наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско

В отличие от Тедеско, Ханси Флик был немногословен: "Мы играли слишком осторожно, пассивно и не смогли оказать давление на соперника. Бельгия была беспощадна в некоторых моментах. Благодаря страсти мы вернули интригу, но своего все же не добились. При этом команда отдала все ради успешного результата. К сожалению, этого оказалось мало", - сказал Флик.

Тем временем в Европе состоялись очередные матчи квалификации Евро-2024. Важнейшую победу одержали полуфиналисты чемпионата мира-2022 хорваты, обыгравшие в гостях Турцию со счетом 2:0. Дубль оформил Матео Ковачич, которому в эпизоде с первым голом ассистировал бывший полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич.

В стартовом туре Модрич и компания обиднейшим образом упустили три очка в домашней встрече с Уэльсом, пропустив уже в компенсированное время (1:1). Матч с Турцией, да еще и на чужом поле, представлялся более серьезным испытанием, но "шашечки" уверенно набрали три очка.

Во втором матче группы "D" валлийцы одолели на своем поле Латвию (1:0) и с четырьмя очками делят первое место с Хорватией. Далее идут Турция (три очка) и Армения с Латвией, не набравшие пока ни одного очка.

Сенсационный результат был зафиксирован в Глазго, где шотландцы принимали Испанию. Хозяева добились уверенной победы (2:0), возглавив с шестью очками турнирную таблицу группы "А". Оба мяча забил полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей.

- Ребята потрясающе играли с первой и до последней минуты. Динамика, энтузиазм, качество футбола - все было на высочайшем уровне. Кажется, мы сделали шаг вперед, хотя шесть очков после двух туров - вовсе не гарантия выхода на чемпионат Европы, - сказал главный тренер шотландцев Стив Кларк.

Испанцы же впервые с 2014 года проиграли в отборочном матче Евро: было 17 побед и две ничьих. Кроме того, "красная фурия" не забила впервые за 39 встреч квалификации Евро.

- Я недоволен результатом, но тем не менее наши планы не меняются. У нас осталось шесть матчей в группе, и Испания будет биться до конца. Мы знали, что в Глазго будет нелегко. При этом парни создали больше моментов у чужих ворот, чем хозяева. Нам не повезло, так что надо работать еще больше, - отметил рулевой испанской команды Луис де ла Фуэнте.