Газзаев сравнил слова Карпина о сборной России с одолжением

Бывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев назвал несолидными слова Валерия Карпина об уходе из национальной команды.
«Возможно, это было эмоциональное заявление. С другой стороны, если ты не хочешь работать, тогда встань и скажи: «Я не хочу». И дело закрыто, никаких проблем.
А говорить фразы «я не держусь» или еще что то — как то несерьезно и несолидно, по моему. Это национальная команда, главная команда страны. Говорить такие вещи — будто делать одолжение сборной», — передает слова Газзаева «Матч ТВ».
Напомним, что в недавнем общении с журналистами Валерий Карпин признался, что не держится за место в сборной и клубе. После этого его слова вызвали бурю обсуждений общественности. Так, Олег Матыцин заявил, что тренеру нужно определиться: со своей страной он или нет.
23 марта сборная России вничью со счетом 1:1 сыграла с Ираном. 26 марта россияне в Санкт-Петербурге обыграли сборную Ирана со счетом 2:0.
Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года после ухода Станислава Черчесова. Под его руководством национальная команда не смогла выйти из группы на Евро-2020.