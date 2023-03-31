Газзаев сравнил слова Карпина о сборной России с одолжением

«Возможно, это было эмоциональное заявление. С другой стороны, если ты не хочешь работать, тогда встань и скажи: «Я не хочу». И дело закрыто, никаких проблем.



А говорить фразы «я не держусь» или еще что то — как то несерьезно и несолидно, по моему. Это национальная команда, главная команда страны. Говорить такие вещи — будто делать одолжение сборной», — передает слова Газзаева «Матч ТВ».