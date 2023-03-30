Мбаппе стал лидером чемпионата Франции по зарплате

Портал Onze Mondial опубликовал список из 30 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции.
Первые десять позиций в нем занимают игроки «Пари Сен-Жермен». Лидирует в нем с окладом €6 млн в месяц до уплаты налогов 24-летний нападающий Килиан Мбаппе.
Вторую позицию с результатом €3,675 млн занимает 31-летний бразильский нападающий Неймар.
На третьей строчке в рейтинге располагается 35-летний аргентинский форвард Лионель Месси, он зарабатывает в месяц до вычета налогов €3,375 млн.
В топ-10 также попали Марко Вератти, Маркиньос, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Хуан Бернат и Норд Мукиеле.
Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Франции парижане занимают уверенное первое место. В Лиге чемпионов команда Кристофера Гальтье завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив мюнхенской «Баварии» (0:3 по сумме двух матчей).
Ранее сообщалось, что ммадридский «Реал» заинтересован в покупке полузащитника лондонского «Челси» Кая Хаверца.