Мбаппе стал лидером чемпионата Франции по зарплате

Портал Onze Mondial опубликовал список из 30 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции.

Первые десять позиций в нем занимают игроки «Пари Сен-Жермен». Лидирует в нем с окладом €6 млн в месяц до уплаты налогов 24-летний нападающий Килиан Мбаппе.

Вторую позицию с результатом €3,675 млн занимает 31-летний бразильский нападающий Неймар.

На третьей строчке в рейтинге располагается 35-летний аргентинский форвард Лионель Месси, он зарабатывает в месяц до вычета налогов €3,375 млн.

В топ-10 также попали Марко Вератти, Маркиньос, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Хуан Бернат и Норд Мукиеле.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Франции парижане занимают уверенное первое место. В Лиге чемпионов команда Кристофера Гальтье завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив мюнхенской «Баварии» (0:3 по сумме двух матчей).