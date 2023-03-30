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23 минуты назад

Форвард "ПСЖ" Мбаппе зарабатывает €6 млн в месяц до вычета налогов

Газета.Ru

Портал Onze Mondial опубликовал список из 30 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции.

Мбаппе стал лидером чемпионата Франции по зарплате
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первые десять позиций в нем занимают игроки «Пари Сен-Жермен». Лидирует в нем с окладом €6 млн в месяц до уплаты налогов 24-летний нападающий Килиан Мбаппе.

Вторую позицию с результатом €3,675 млн занимает 31-летний бразильский нападающий Неймар.

На третьей строчке в рейтинге располагается 35-летний аргентинский форвард Лионель Месси, он зарабатывает в месяц до вычета налогов €3,375 млн.

В топ-10 также попали Марко Вератти, Маркиньос, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Хуан Бернат и Норд Мукиеле.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Франции парижане занимают уверенное первое место. В Лиге чемпионов команда Кристофера Гальтье завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив мюнхенской «Баварии» (0:3 по сумме двух матчей).

Ранее сообщалось, что ммадридский «Реал» заинтересован в покупке полузащитника лондонского «Челси» Кая Хаверца.

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