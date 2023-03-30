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1 час назад

Озвучена ежемесячная зарплата форварда «ПСЖ» Мбаппе

Никита Бородкин

Портал Onze Mondial опубликовал список из 30 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции. Первые десять позиций в нем занимают игроки «Пари Сен-Жермен», а лидером списка стал 24-летний нападающий Килиан Мбаппе. По информации издания, форвард зарабатывает 6 млн евро в месяц до уплаты налогов.

Мбаппе стал лидером чемпионата Франции по зарплате
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Второе место занял 31-летний бразильский нападающий Неймар. Ему ежемесячно выплачивают 3,675 млн евро. На третьей строчке находится аргентинский форвард Лионель Месси — он зарабатывает каждый месяц по 3,375 млн евро.

Следующие места заняли Маркиньос (1,2 млн евро), Марко Вератти (1,2 млн евро), Ашраф Хакими (1,083 млн евро), Джанлуиджи Доннарумма (916 тысяч евро), Серхио Рамос (791 тысяча евро), Хуан Бернат (730 тысяч евро) и Норд Муикеле (700 тысяч евро).

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место. В Лиге чемпионов команда Кристофера Гальтье завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив мюнхенской «Баварии».

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