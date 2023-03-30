Исполком РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков

— Российским футбольным союзом будет введен Единый ежегодный взнос со стороны профессиональных футболистов и футболисток в размере 2% и 5% от зарплаты соответственно.

Средства будут распределяться между спортивными школами и тренерами, подготовившими спортсменов. Привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных, — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.