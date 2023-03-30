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1 час назад

Исполком РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков.В четверг, 30 марта, в Доме футбола проходит заседание исполкома РФС.

Исполком РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков
Фото: РФСРФС

— Российским футбольным союзом будет введен Единый ежегодный взнос со стороны профессиональных футболистов и футболисток в размере 2% и 5% от зарплаты соответственно.
Средства будут распределяться между спортивными школами и тренерами, подготовившими спортсменов. Привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных, — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

Футбол,РФС,
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