В РФС отложили вопрос о переходе низших лиг на систему "весна - осень"

"Из того революционного, о чем было бы интересно прочитать, это переход низших лиг на другой сезонный принцип игры, на систему "весна - осень". Но поскольку у всех членов исполкома была масса вопросов, эти вопросы будут сформулированы, отправлены разработчикам стратегии, они дадут ответы. Договорились через две-три недели вернуться к этому вопросу", - сказал Каменской.