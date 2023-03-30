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Исполком РФС отложил вопрос о переходе низших лиг на систему "весна - осень"

Вопрос о переходе низших лиг чемпионата страны на систему "весна - осень" был отложен исполнительным комитетом Российского футбольного союза (РФС) на две-три недели для получения ответов на накопившееся вопросы. Об этом ТАСС в четверг сообщил вице-президент РФС Игорь Каменской.

В РФС отложили вопрос о переходе низших лиг на систему "весна - осень"
© РИА Новости

"Из того революционного, о чем было бы интересно прочитать, это переход низших лиг на другой сезонный принцип игры, на систему "весна - осень". Но поскольку у всех членов исполкома была масса вопросов, эти вопросы будут сформулированы, отправлены разработчикам стратегии, они дадут ответы. Договорились через две-три недели вернуться к этому вопросу", - сказал Каменской.

В четверг прошло первое в 2023 году заседание исполкома РФС.

"Участие сборной России на турнире Ассоциации футбола Центральной Азии не обсуждалось, переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола - тоже. Все, что связано с политикой и геополитикой - это прерогатива президента Российского футбольного союза", - добавил собеседник агентства.

В повестку прошедшего исполкома включили пять вопросов, среди которых был пункт об изменении системы и формата Второй лиги - третьего по силе дивизиона страны.

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