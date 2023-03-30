«Ювентус» снова могут лишить очков в турнирной таблице Серии А

Футбольный клуб «Ювентус» может быть вновь наказан лишением очков в турнирной таблице Серии А, сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на Corriere dello Sport.
Следствие продолжает вести дело о финансовых махинациях туринского клуба. В середине апреля пройдет новое заседание суда, связанное «маневрами с зарплатами игроков и выплатами агентам».
Сторона обвинения также настаивает на рассмотрении «подозрительных партнерских соглашений» «Ювентуса». Заседание суда по этому вопросу пройдет в конце 2023 года или в начале 2024 го.
В случае признания вины «Ювентуса» по новым обвинениям клубу будет грозить новый штраф в размере от 15 до 25 очков. В январе Федеральный апелляционный суд наказал туринцев по делу о фиктивном приросте капитала и лишил их 15 очков в чемпионате Италии. На данный момент туринская команда имеет в своем активе 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице.