«Наполи» летом попытается заполучить защитника ЦСКА Дивеева

— На замену южнокорейцу рассматривается ряд защитников. Руководство неополитанцев этим летом хочет сделать предложение по французу Вильяму Салиба из «Арсенала», а также россиянину Игорю Дивееву. Защитник ЦСКА является более привлекательным вариантом из за своей небольшой трансферной стоимости. Также интерес к Дивееву сохраняется со стороны «Венеции», но команда в этом сезоне не претендует на выход в Серию А, — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.