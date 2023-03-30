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1 час назад

«Наполи» летом попытается заполучить защитника ЦСКА Дивеева — СМИ

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«Наполи» этим летом предпримет попытку трансфера защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявляют источники Sport24.

«Наполи» летом попытается заполучить защитника ЦСКА Дивеева
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Как утверждается, основной центральный защитник неаполитанцев Мин Джэ Ким в ближайшее трансферное окно с большой долей вероятности покинет команду, так как на него претендуют многие итальянские клубы.

— На замену южнокорейцу рассматривается ряд защитников. Руководство неополитанцев этим летом хочет сделать предложение по французу Вильяму Салиба из «Арсенала», а также россиянину Игорю Дивееву. Защитник ЦСКА является более привлекательным вариантом из за своей небольшой трансферной стоимости. Также интерес к Дивееву сохраняется со стороны «Венеции», но команда в этом сезоне не претендует на выход в Серию А, — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

Футбол,Игорь Дивеев,
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