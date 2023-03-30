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57 минут назад

Экс-вратарь СССР Уваров рассказал, что Абрамович хотел купить клуб в Израиле

Чемпионат.com

Бывший голкипер сборной СССР и «Маккаби» из Тель-Авива, ныне тренер вратарей «Маккаби» Александр Уваров рассказал, как Роман Абрамович был близок к приобретению клуба в Израиле.

Экс-вратарь СССР Уваров: Абрамович хотел купить клуб в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы были знакомы. Он же здесь (в Израиле. — Прим. «Чемпионата») турниры проводил. А потом у Абрамовича была идея купить «Хапоэль» Тель-Авив и оформить клуб на местного миллиардера Леваева. Приглашал меня поучаствовать в проекте — тренером вратарей. Я тогда сказал ему: «Рома, ты знаешь, «Хапоэль» — заклятый враг «Маккаби». Меня народ вообще не поймёт. Я же маккабист». А он мне: «Ничего не знаю. Я буду строить новый клуб и организую всё по высшему разряду». Я три дня ходил как в забытье! Чем история кончилась? А ничем. Леваев соблюдает шаббат. В иудаизме в субботу вообще ничего делать нельзя, а в футболе это игровой день. Из-за этого всё и сорвалось. А у меня как гора с плеч свалилась», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Футбол,Александр Уваров,Олег Лысенко,Роман Абрамович,
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