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1 час назад

Кварацхелия в третий раз признан лучшим игроком месяца Серии А

Матч ТВ

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком марта в Серии А, сообщает пресс служба лиги.За отчетный период грузинский вингер сыграл три матча, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Это вторая индивидуальная награда 21 летнего футболиста подряд и третья — в сезоне. Его также признавали лучшим игроком августа.

Кварацхелия в третий раз признан лучшим игроком месяца Серии А
Фото: Матч ТВМатч ТВ

На награду в марте претендовали Арман Лорьянте («Сассуоло»), Адриан Рабьо («Ювентус»), Иенома Удоджи («Удинезе») и одноклубник Хвичи кореец Ким Мин Чжэ.

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