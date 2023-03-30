Кварацхелия в третий раз признан лучшим игроком месяца Серии А

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком марта в Серии А, сообщает пресс служба лиги.За отчетный период грузинский вингер сыграл три матча, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Это вторая индивидуальная награда 21 летнего футболиста подряд и третья — в сезоне. Его также признавали лучшим игроком августа.