Президент РФС Дюков оценил возможное участие сборной России в Кубке Америки

«В наших условиях вероятность участия в Кубке Америки невысокая. Большое количество игроков из Латинской Америки играют в Европе, на них оказывается давление. Теоретически — это возможно. Практически: в ближайшее время нам вряд ли удастся об этом договориться. Мы рассматриваем варианты товарищеских игр не только с азиатскими сборными, в том числе с командами из Латинской Америки. Мы будем играть не только с азиатскими сборными, но и с командами с других континентов», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.