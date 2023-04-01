"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии

Футболисты "Манчестер Сити" разгромили "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии по футболу со счетом 4:1.

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Матч прошел в субботу в Манчестере на стадионе "Иттихад". В составе хозяев не было продолжающего восстанавливаться норвежского форварда Эрлинга Холанна. Впрочем, "Ливерпулю" это не помогло.

Хотя поначалу ничего не предвещало беды для команды Юргена Клоппа. На 17-й минуте встречи Мохаммед Салах вывел свою команду вперед. Но спустя 10 минут Хулиан Альварес восстановил равенство.

В самом начале второй половины Кевин де Брейне вывел "Манчестер Сити" вперед. Гости не успели прийти в себя как Илкай Гюндоган сделал счет 3:1. А на 74-й минуте Джек Грилиш снял все вопросы о победителе - 4:1.