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29 минут назад

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии

Российская Газетаиещё 23

Футболисты "Манчестер Сити" разгромили "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии по футболу со счетом 4:1.

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Матч прошел в субботу в Манчестере на стадионе "Иттихад". В составе хозяев не было продолжающего восстанавливаться норвежского форварда Эрлинга Холанна. Впрочем, "Ливерпулю" это не помогло.

Хотя поначалу ничего не предвещало беды для команды Юргена Клоппа. На 17-й минуте встречи Мохаммед Салах вывел свою команду вперед. Но спустя 10 минут Хулиан Альварес восстановил равенство.

В самом начале второй половины Кевин де Брейне вывел "Манчестер Сити" вперед. Гости не успели прийти в себя как Илкай Гюндоган сделал счет 3:1. А на 74-й минуте Джек Грилиш снял все вопросы о победителе - 4:1.

"Манчестер Сити" продолжает занимать второе место, отставая от "Арсенала" на пять очков. "Ливерпуль" на шестом месте с 42-мя очками.

Футбол,АПЛ,Мохаммед Салах,Джек Грилиш,Илкай Гюндоган,
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