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11 минут назад

Крикунов: пусть Ротенберг рискнёт тренировать сборную России

Чемпионат.com

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов порассуждал, кто теоретически может сменить Алексея Жамнова на посту главного тренера национальной команды.

Крикунов: пусть Ротенберг рискнёт тренировать сборную России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Кто может быть новым главным тренером сборной, в случае ухода Жамнова? У нас большой выбор специалистов. Пусть Ротенберг попробует! Он с головой в омут хоккейный опустился, так пусть рискнёт тренировать сборную России. В СКА пока всё у него получается», — приводит слова Крикунова Sport24.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что ФХР не собирается продлевать с Алексеем Жамновым контракт из-за недовольства его результатами на посту тренера национальной команды, однако специалист опроверг эту информацию.

Футбол,Алексей Жамнов,Владимир Крикунов,СБОРНАЯ РОССИИ,СКА,
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