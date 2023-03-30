Крикунов: пусть Ротенберг рискнёт тренировать сборную России

«Кто может быть новым главным тренером сборной, в случае ухода Жамнова? У нас большой выбор специалистов. Пусть Ротенберг попробует! Он с головой в омут хоккейный опустился, так пусть рискнёт тренировать сборную России. В СКА пока всё у него получается», — приводит слова Крикунова Sport24.