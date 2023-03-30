$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Дешам подал в суд на журналиста за клевету после ситуации с Бензема

Елена Прошина

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подал обращение в суд на журналиста Даниэля Риоло за клевету. Об этом сообщает «Чемпионат».

Дешам подал в суд на журналиста за клевету после ситуации с Бензема
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно позиции Дешама, Риоло назвал тренера «лжецом» и «манипулятором» из-за того, что тот обосновал полученной травмой отсутствие в составе французской команды на чемпионате мира 2022 года нападающего Карима Бензема. По словам адвоката Дешама, тренер адекватно воспринимает критику в свой адрес, но слова Риоло являются неприемлемыми.

«Здесь его порядочность и честность подвергаются сомнениям. Господин Риоло сказал, что он манипулятор и лжец, это неприемлемые заявления», – заявил защитник тренера.

Ранее Дидье Дешам прокомментировал победу сборной Франции в матче с Нидерландами.

Футбол,Дидье Дешам,Карим Бензема,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий