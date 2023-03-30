Дешам подал в суд на журналиста за клевету после ситуации с Бензема

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подал обращение в суд на журналиста Даниэля Риоло за клевету. Об этом сообщает «Чемпионат».

Согласно позиции Дешама, Риоло назвал тренера «лжецом» и «манипулятором» из-за того, что тот обосновал полученной травмой отсутствие в составе французской команды на чемпионате мира 2022 года нападающего Карима Бензема. По словам адвоката Дешама, тренер адекватно воспринимает критику в свой адрес, но слова Риоло являются неприемлемыми.