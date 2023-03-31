В Бразилии отреагировали на сообщения о возможном матче с Россией

В Бразильской конфедерации футбола (CBF) не получали документ от Российского футбольного союза (РФС) о желании провести товарищеский матч между национальными командами двух стран, сообщили «Матч ТВ» в CBF.

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Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России может провести товарищеские матчи со сборными из Южной Америки.

— Для анализа технической возможности проведения матча со сборной России нужен документ об интересе со стороны Российского футбольного союза, — сообщили в CBF «Матч ТВ».

Российская сборная после отстранения от международных турниров в феврале 2022 года провела пять товарищеских матчей.