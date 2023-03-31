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22 минуты назад

Месси сообщил партнерам по сборной Аргентины, что останется в «ПСЖ» на следующий сезон — СМИ

Матч ТВ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сообщил партнерам по национальной команде, что принял решение остаться в «ПСЖ» на следующий сезон, сообщает Daily Mail.Аргентинский футболист, чей контракт с парижской командой истекает предстоящим летом, планирует на год продлить договор с «ПСЖ».

Месси останется в «ПСЖ» на следующий сезон
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Как ранее сообщала Marca, после этого 35 летний Месси планирует уехать играть в Северную Америку. Клуб MLS «Интер Майами» уже был готов предложить контракт нападающему, но тот хочет остаться в «ПСЖ» и снова попробоваться побороться вместе с командой за победу в Лиги чемпионов.

На недавней встрече руководителей MLS клубы выразили готовность платить часть зарплаты Месси, чтобы он мог подписать контракт с одной из команд.

Форвард забил 18 голов и отдал 17 результативных передач в 32 матчах за «ПСЖ» в текущем сезоне.

Футбол,Лионель Месси,
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