Месси останется в «ПСЖ» на следующий сезон

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сообщил партнерам по национальной команде, что принял решение остаться в «ПСЖ» на следующий сезон, сообщает Daily Mail.Аргентинский футболист, чей контракт с парижской командой истекает предстоящим летом, планирует на год продлить договор с «ПСЖ».

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Как ранее сообщала Marca, после этого 35 летний Месси планирует уехать играть в Северную Америку. Клуб MLS «Интер Майами» уже был готов предложить контракт нападающему, но тот хочет остаться в «ПСЖ» и снова попробоваться побороться вместе с командой за победу в Лиги чемпионов.

На недавней встрече руководителей MLS клубы выразили готовность платить часть зарплаты Месси, чтобы он мог подписать контракт с одной из команд.