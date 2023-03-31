Пиняев обогнал Дзюбу в голосовании за звание лучшего игрока «Локомотива» в марте

Нападающий Сергей Пиняев признан болельщиками московского «Локомотива» лучшим игроком команды в марте, сообщает пресс служба футбольного клуба.
В этом месяце Пиняев провел четыре матча за железнодорожников и забил один мяч. За 18 летнего футболиста проголосовали 867 человек (57,8%).
Второе место в голосовании занял форвард Артем Дзюба — 363 голоса (24,2%), которые был признан игроком месяца по версии РПЛ. Третьим стал Дмитрий Баринов — 113 голосов (7,5%).
«Локомотив» с 22 очками занимает 11 е место в турнирной таблице МИР Российской премьер лиги (РПЛ). В 21 м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова встретится с нижегородским «ПАРИ НН» 1 апреля.