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1 час назад

Пиняев обогнал Дзюбу в голосовании за звание лучшего игрока «Локомотива» в марте

Матч ТВ

Нападающий Сергей Пиняев признан болельщиками московского «Локомотива» лучшим игроком команды в марте, сообщает пресс служба футбольного клуба.

Пиняев обогнал Дзюбу в голосовании за звание лучшего игрока «Локомотива» в марте
Фото: ФК «Локомотив»ФК «Локомотив»

В этом месяце Пиняев провел четыре матча за железнодорожников и забил один мяч. За 18 летнего футболиста проголосовали 867 человек (57,8%).

Второе место в голосовании занял форвард Артем Дзюба — 363 голоса (24,2%), которые был признан игроком месяца по версии РПЛ. Третьим стал Дмитрий Баринов — 113 голосов (7,5%).

«Локомотив» с 22 очками занимает 11 е место в турнирной таблице МИР Российской премьер лиги (РПЛ). В 21 м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова встретится с нижегородским «ПАРИ НН» 1 апреля.

Футбол,Сергей Пиняев,Михаил Галактионов,Артем Дзюба,Дмитрий Баринов,
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