Пиняев обогнал Дзюбу в голосовании за звание лучшего игрока «Локомотива» в марте

Нападающий Сергей Пиняев признан болельщиками московского «Локомотива» лучшим игроком команды в марте, сообщает пресс служба футбольного клуба.

Фото: ФК «Локомотив» ФК «Локомотив»

В этом месяце Пиняев провел четыре матча за железнодорожников и забил один мяч. За 18 летнего футболиста проголосовали 867 человек (57,8%).

Второе место в голосовании занял форвард Артем Дзюба — 363 голоса (24,2%), которые был признан игроком месяца по версии РПЛ. Третьим стал Дмитрий Баринов — 113 голосов (7,5%).