«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» 1 апреля встретятся в матче АПЛ

Сегодня, 1 апреля, в Манчестере на поле стадиона «Этихад» пройдёт долгожданный матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Команды сыграют в 29-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Фото: пресс-служба клуба "Манчестер Сити" пресс-служба клуба "Манчестер Сити"

Первый удар по мячу состоится в 14:30 мск. В прямом эфире эту встречу можно будет увидеть в онлайн-платформах «Сетанта Спорт» и ESPN+, а также на спутниковом телеканале Sky Sports.

Подопечные Хосепа Гвардиолы считаются фаворитами матча по линии букмекеров: победа «горожан» в букмекерских конторах оценивается коэффициентом 1.60, а вот выигрыш команды Юргена Клоппа идёт за 5.60. Ничья идёт с котировкой в 4.25.

Матч обещает быть ярким и результативным: тотал больше 2.5 идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 — за 2.36. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 1.68.