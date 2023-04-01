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28 минут назад

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» 1 апреля встретятся в матче АПЛ

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Сегодня, 1 апреля, в Манчестере на поле стадиона «Этихад» пройдёт долгожданный матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Команды сыграют в 29-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» 1 апреля встретятся в матче АПЛ
Фото: пресс-служба клуба "Манчестер Сити"пресс-служба клуба "Манчестер Сити"

Первый удар по мячу состоится в 14:30 мск. В прямом эфире эту встречу можно будет увидеть в онлайн-платформах «Сетанта Спорт» и ESPN+, а также на спутниковом телеканале Sky Sports.

Подопечные Хосепа Гвардиолы считаются фаворитами матча по линии букмекеров: победа «горожан» в букмекерских конторах оценивается коэффициентом 1.60, а вот выигрыш команды Юргена Клоппа идёт за 5.60. Ничья идёт с котировкой в 4.25.

Матч обещает быть ярким и результативным: тотал больше 2.5 идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 — за 2.36. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 1.68.

«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 61 очко и располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» после 26 матчей имеет в своём активе 42 очка и занимает шестое место.

Футбол,АПЛ,
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