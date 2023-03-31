$76.45+0.1482.39-0.75
20 минут назад

Азар получает больше всех в Ла Лиге – 2,25 млн евро в месяц до налогов. Левандовски – 2-й, Бускетс – 3-й (L’Equipe)

Sports.ru

Полузащитник «Реала» Эден Азар – самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Испании.

Азар получает больше всех в Ла Лиге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

L’Equipe опубликовал рейтинг игроков Ла Лиги с самыми высокими зарплатами. Бельгиец получает больше всех – 2,25 млн евро в месяц до уплаты налогов.

Топ самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги (зарплата в месяц, до уплаты налогов):

1. Эден Азар («Реал») – 2,25 млн евро;

2. Роберт Левандовски («Барселона») – 2,17 млн евро;

3. Серджи Бускетс («Барселона») – 1,91 млн евро;

4. Давид Алаба («Реал») – 1,88 млн евро;

5-7. Винисиус Жуниор («Реал») – 1,67 млн евро;

5-7. Жорди Альба («Барселона») – 1,67 млн евро;

5-7. Ян Облак («Атлетико») – 1,67 млн евро.

Футбол,Жорди Альба,Давид Алаба,Ян Облак,Эден Азар,Роберт Левандовски,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий