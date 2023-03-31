Азар получает больше всех в Ла Лиге

L’Equipe опубликовал рейтинг игроков Ла Лиги с самыми высокими зарплатами. Бельгиец получает больше всех – 2,25 млн евро в месяц до уплаты налогов.
Топ самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги (зарплата в месяц, до уплаты налогов):
1. Эден Азар («Реал») – 2,25 млн евро;
2. Роберт Левандовски («Барселона») – 2,17 млн евро;
3. Серджи Бускетс («Барселона») – 1,91 млн евро;
4. Давид Алаба («Реал») – 1,88 млн евро;
5-7. Винисиус Жуниор («Реал») – 1,67 млн евро;
5-7. Жорди Альба («Барселона») – 1,67 млн евро;
5-7. Ян Облак («Атлетико») – 1,67 млн евро.