Мостовой: я в шоке от безвольности «Динамо»

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой оценил качество футбола в матче 21-го тура РПЛ «Динамо» — «Сочи» (0:2).
«Футбол в исполнении «Динамо»? Безобразный! Почти весь матч играли в большинстве, а в итоге проиграли с разницей в два мяча. Что можно сказать, если одним из лучших на поле был Нобоа. А человеку уже 39 лет», — сказал Мостовой Metaratings.ru.
Экс-футболист отметил, что в поражении больше виноваты игроки, нежели тренер.
«На поле же они выходят, а не тренер. Где все эти звёзды, которые в социальных сетях каждый день о себе рассказывают? Я обалдел, глядя на них. Каждый моложе Нобоа лет на 20, а тот бегает больше их», — отметил Мостовой.
Александр считает, что даже штрафы не исправят сложившуюся ситуацию.
«Проиграли и проиграли. Как их штрафовать? Мне сложно это представить. Меня просто безвольность убивает, я в шоке от увиденного футбола», — подытожил Мостовой.