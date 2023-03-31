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"Химки" могут прекратить существование, если вылетят из РПЛ

Подмосковный футбольный клуб «Химки» может прекратить свое существование, если команда вылетит из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает инсайдер Сергей Ильев в своем Telegram-канале.

"Химки" могут прекратить существование, если вылетят из РПЛ
© РИА Новости

Отмечается, что руководство Московской области не заинтересовано в финансировании клуба, а Туфан Садыгов может покинуть правление красно-черных.

В турнирной таблице чемпионата России «Химки» занимают 15-е место, набрав 13 очков. До зоны стыковых матчей «Химки» отделяет четыре балла. От 12-го места, которое гарантирует клубу право остаться на следующих сезон в РПЛ, «Химки» отстают на семь очков.

В следующем туре подопечные Спартака Гогниева сыграют против «Краснодара». Встреча состоится 14 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее защитник подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о поведении тренера команды Спартака Гогниева.

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