В "Арисе" прокомментировали информацию о желании выкупить Кокорина у "Фиорентины"

В пресс-службе кипрского "Ариса" прокомментировали новость о том, что клуб начал переговоры с итальянской "Фиорентиной" по выкупу российского форварда Александра Кокорина.

Фото: Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Арис" и Кокорин сейчас сконцентрированы исключительно на плей-офф чемпионата Кипра. Каждый матч для нас имеет исключительную ценность и значение. Поэтому любую иную информацию пока комментировать преждевременно", — заявили "Спорт-Экспрессу" в пресс-службе "Ариса".

Кокорин является воспитанником московского "Динамо". Также он выступал за петербургский "Зенит", "Сочи" и столичный "Спартак". Из "Спартака" форвард перешел в итальянскую "Фиорентину", в составе которой провел всего 11 матчей, не отметившись ни одним результативным действием.

В сентябре 2022 года он на правах аренды до конца сезона 2022/2023 перешел в "Арис", за который на данный момент провел 23 матча, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до 30 июня 2024 года.