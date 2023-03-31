В "Арисе" прокомментировали информацию о желании выкупить Кокорина у "Фиорентины"

В пресс-службе кипрского "Ариса" прокомментировали новость о том, что клуб начал переговоры с итальянской "Фиорентиной" по выкупу российского форварда Александра Кокорина.
"Арис" и Кокорин сейчас сконцентрированы исключительно на плей-офф чемпионата Кипра. Каждый матч для нас имеет исключительную ценность и значение. Поэтому любую иную информацию пока комментировать преждевременно", — заявили "Спорт-Экспрессу" в пресс-службе "Ариса".
Кокорин является воспитанником московского "Динамо". Также он выступал за петербургский "Зенит", "Сочи" и столичный "Спартак". Из "Спартака" форвард перешел в итальянскую "Фиорентину", в составе которой провел всего 11 матчей, не отметившись ни одним результативным действием.
В сентябре 2022 года он на правах аренды до конца сезона 2022/2023 перешел в "Арис", за который на данный момент провел 23 матча, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о влиянии денег на Александра Кокорина и Федора Смолова.