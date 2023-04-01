Стала известна зарплата Месси в случае возвращения в «Барселону»

Стали известны условия контракта, который «Барселона» может предложить нападающему французского «ПСЖ» Лионелю Месси в случае его перехода в каталонский клуб. Об этом сообщает Le Parisien.

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По информации источника, «Барселона» планирует предложить Месси контракт с зарплатой максимум в € 10 млн в год, платить ему часть спонсорских гонораров и процент от продаж билетов на домашние матчи и проданных футболок с фамилией футболиста.