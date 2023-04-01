Мойзе Кин рассказал о взаимоотношениях с Аллегри

«Аллегри всегда относился ко мне с уважением. Мне было тяжело прошлой весной, но тяжело в хорошем смысле… С тех пор многое изменилось. Я определился с тем, куда хочу прийти. У меня есть близкие, которые рядом со мной. Я больше ничего не упускаю из виду. В этом году единственное, что имеет значение, — сосредоточиться на целях и избегать других мыслей», — приводит слова Кина Corriere dello Sport.