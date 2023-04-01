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1 час назад

В УЕФА выразили готовность помочь «Ювентусу» в деле о махинациях

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразили готовность помочь итальянскому «Ювентусу» после открытия в отношении клуба дела о финансовых махинациях. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В УЕФА выразили готовность помочь «Ювентусу» в деле о махинациях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, глава организации Александер Чеферин предложил команде поддержку в обмен на то, что итальянцы откажутся от участия в проекте Суперлиги. Уточняется, что эти условия необходимо будет соблюдать до вынесения решения о судьбе турнира судом Европейского союза. Ожидается, что вердикт огласят до конца 2023 года.

21 января суд Федерации футбола Италии (FIGC) наказал «Ювентус» по делу о финансовых махинациях. Команду лишили 15 очков в чемпионате Италии. На данный момент она занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 41 балл.

В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, а также в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Футбол,Андреа Аньелли,Александер Чеферин,УЕФА,ЕС,
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