Роман Павлюченко начнет обучение на тренера в июле

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко в интервью «Матч ТВ» рассказал, что летом начнет процесс получения тренерской лицензии.

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Павлюченко в октябре в разговоре с «Матч ТВ» объявил о завершении профессиональной карьеры. Сейчас Роман выступает за медиафутбольный клуб Fight Nights.

— Вы не думали о получении тренерской лицензии?

— Пойду обучаться на тренера в конце июля.

— Это будет лицензия А?

— Да, лицензия А и Б, — сказал Павлюченко в интервью «Матч ТВ».