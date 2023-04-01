Роман Павлюченко начнет обучение на тренера в июле

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко в интервью «Матч ТВ» рассказал, что летом начнет процесс получения тренерской лицензии.
Павлюченко в октябре в разговоре с «Матч ТВ» объявил о завершении профессиональной карьеры. Сейчас Роман выступает за медиафутбольный клуб Fight Nights.
— Вы не думали о получении тренерской лицензии?
— Пойду обучаться на тренера в конце июля.
— Это будет лицензия А?
— Да, лицензия А и Б, — сказал Павлюченко в интервью «Матч ТВ».
Павлюченко в составе сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы 2008. В составе московского «Спартака» он трижды становился серебряным призером чемпионата России, выигрывал Кубок страны.