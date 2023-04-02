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1 час назад

Форвард "Локомотива" Дзюба признался, что играл с травмой в матче с "Пари НН"

Газета.Ruиещё 12

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что играл с повреждением в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» (4:0). Его слова передает «Матч ТВ».

Дзюба признался, что играл с травмой в матче с "Пари НН"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подготовка к игре действительно была тяжелая, в том числе физически. Да, были небольшие проблемы со здоровьицем, небольшие травмы. Но это нормально. Куда без них? Небольшое повреждение мне мешало, поэтому и замену сделали пораньше. Но серьезных проблем у меня нет», — сказал Дзюба.

Напомним, что Дзюба не выступал в РПЛ с конца прошлого сезона. В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами в четырех матчах. Он оформил хет-трик в ворота «Ростова», а также в последнем туре оформил дубль в ворота «Пари Нижний Новгород».

Футбол,Артем Дзюба,
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