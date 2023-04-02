Дзюба признался, что играл с травмой в матче с "Пари НН"

«Подготовка к игре действительно была тяжелая, в том числе физически. Да, были небольшие проблемы со здоровьицем, небольшие травмы. Но это нормально. Куда без них? Небольшое повреждение мне мешало, поэтому и замену сделали пораньше. Но серьезных проблем у меня нет», — сказал Дзюба.