«Локомотив» разгромил «Пари НН». Дзюба оформил дубль

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Локомотив» одержал победу со счётом 4:0.

Фото: ФК ЛОКОМОТИВ ФК ЛОКОМОТИВ

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Артём Дзюба. Он пяткой замкнул передачу Максима Ненахова. Через 11 минут капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов точно пробил в нижний угол ворот Артура Нигматуллина с линии штрафной. На 31-й минуте Дзюба оформил дубль, буквально повторив удар Баринова. На 90+2-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Антон Миранчук — 4:0.