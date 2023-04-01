Футболисты «Сочи» обыграли «Динамо» в матче РПЛ
Футболисты команды «Сочи» одержали победу в матче Российской премьер-лиги с московским «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 2:0. Отмечается, что с 25-й минуты гости играли в меньшинстве, вратарь Сослан Джанаев получил красную карточку, передает РИА «Новости».
На 29-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не смог реализовать пенальти в ворота «Сочи».
Сейчас «Динамо», набрав 35 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Сочи» на четыре позиции ниже.