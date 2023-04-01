Футболисты «Сочи» обыграли «Динамо» в матче РПЛ

Футболисты команды «Сочи» одержали победу в матче Российской премьер-лиги с московским «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Отмечается, что с 25-й минуты гости играли в меньшинстве, вратарь Сослан Джанаев получил красную карточку, передает РИА «Новости».

На 29-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не смог реализовать пенальти в ворота «Сочи».