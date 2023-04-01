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1 час назад

Кержаков покинул пост главного тренера «Кармиотиссы»

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Российский специалист и экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков покинул пост главного тренера кипрского футбольного клуба «Кармиотисса». Об этом сообщается в официальном аккаунте команды в социальных сетях.

Кержаков покинул пост главного тренера «Кармиотиссы»
Фото: KARMIOTISSAFC.COMKARMIOTISSAFC.COM

Напомним, 40-летний россиянин был назначен главным тренером кипрского клуба 8 февраля 2023 года. Под его руководством команда успела провести семь матчей – две победы, четыре поражения и одна ничья.

В турнирной таблице чемпионата Кипра «Кармиотисса» после 29 матчей с 30 очками занимает четвёртое место в группе вылета. 1 апреля «Кармиотисса» проиграла «Олимпиакосу» (0:2) в матче 29 го тура чемпионата Кипра. Это поражение стало для команды четвёртым в последних пяти матчах.

Напомним, ранее, в сезоне-2021/2022 Александр Кержаков работал главным тренером «Пари НН». С нижегородской командой он занял 11-е место в чемпионате России по футболу.

Футбол,Александр Кержаков,Зенит,
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