Кержаков покинул пост главного тренера «Кармиотиссы»

Российский специалист и экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков покинул пост главного тренера кипрского футбольного клуба «Кармиотисса». Об этом сообщается в официальном аккаунте команды в социальных сетях.

Фото: KARMIOTISSAFC.COM KARMIOTISSAFC.COM

Напомним, 40-летний россиянин был назначен главным тренером кипрского клуба 8 февраля 2023 года. Под его руководством команда успела провести семь матчей – две победы, четыре поражения и одна ничья.

В турнирной таблице чемпионата Кипра «Кармиотисса» после 29 матчей с 30 очками занимает четвёртое место в группе вылета. 1 апреля «Кармиотисса» проиграла «Олимпиакосу» (0:2) в матче 29 го тура чемпионата Кипра. Это поражение стало для команды четвёртым в последних пяти матчах.