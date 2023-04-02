Зобнин рассказал о травме Промеса

"Мозес вышел вместо Игнатова — играл десятку. У него была свобода: играл и справа, и слева. Промес? У него проблемы с икроножной мышцей. Я точно не знаю. Изначально планировалось, что он начнет в запасе", - передает слова Зобнина "Чемпионат".

В субботнем матче "Спартака" против "Ахмата" Промес вышел на поле во втором тайме. Спустя пять минут голландец сел на газон в центре поля, после чего был заменен. Встреча завершилась ничьей 0:0. После 21 тура РПЛ "Спартак" набрал 41 очко и занимает третью строчку в турнирной таблице. Столько же очков имеет "Ростов", идущий на втором месте. В воскресенье команда Валерия Карпина сыграет с "Торпедо". Турнирную таблицу по-прежнему возглавляет "Зенит".