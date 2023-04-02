$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Зобнин рассказал о травме Промеса

Газета.Ruиещё 1

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о характере травмы, полученной Квинси Промесом в матче против "Ахмата".

Зобнин рассказал о травме Промеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мозес вышел вместо Игнатова — играл десятку. У него была свобода: играл и справа, и слева. Промес? У него проблемы с икроножной мышцей. Я точно не знаю. Изначально планировалось, что он начнет в запасе", - передает слова Зобнина "Чемпионат".

В субботнем матче "Спартака" против "Ахмата" Промес вышел на поле во втором тайме. Спустя пять минут голландец сел на газон в центре поля, после чего был заменен. Встреча завершилась ничьей 0:0. После 21 тура РПЛ "Спартак" набрал 41 очко и занимает третью строчку в турнирной таблице. Столько же очков имеет "Ростов", идущий на втором месте. В воскресенье команда Валерия Карпина сыграет с "Торпедо". Турнирную таблицу по-прежнему возглавляет "Зенит".

Напомним, что Промесу недавно отказали в выдаче российского паспорта. Он проходит фигурантом по уголовному делу в Нидерландах. Он подозревается в нанесении повреждений ножом своему брату.

Ранее сообщалось, что "Спартак" продавал билеты на матч с "Ахматом" за 100 рублей в честь достижения Промеса.

Футбол,Роман Зобнин,Валерий Карпин,Торпедо,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий