Зобнин рассказал о травме Промеса

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о характере травмы, полученной Квинси Промесом в матче против "Ахмата".
"Мозес вышел вместо Игнатова — играл десятку. У него была свобода: играл и справа, и слева. Промес? У него проблемы с икроножной мышцей. Я точно не знаю. Изначально планировалось, что он начнет в запасе", - передает слова Зобнина "Чемпионат".
В субботнем матче "Спартака" против "Ахмата" Промес вышел на поле во втором тайме. Спустя пять минут голландец сел на газон в центре поля, после чего был заменен. Встреча завершилась ничьей 0:0. После 21 тура РПЛ "Спартак" набрал 41 очко и занимает третью строчку в турнирной таблице. Столько же очков имеет "Ростов", идущий на втором месте. В воскресенье команда Валерия Карпина сыграет с "Торпедо". Турнирную таблицу по-прежнему возглавляет "Зенит".
Напомним, что Промесу недавно отказали в выдаче российского паспорта. Он проходит фигурантом по уголовному делу в Нидерландах. Он подозревается в нанесении повреждений ножом своему брату.
Ранее сообщалось, что "Спартак" продавал билеты на матч с "Ахматом" за 100 рублей в честь достижения Промеса.