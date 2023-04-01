«Зенит» уверенно обыграл «Урал» в матче 21-го тура РПЛ

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра проходила на стадионе на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Игра завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0.

Фото: РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ» РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»

С самого начала игры хозяева ожидаемо владели преимуществом в игре, но в первые 45 минут так и не смогли поразить ворота Ильи Помазуна. Первый тйам завершился со счётом 0:0.

Во втором тайме игроки «Зенита» продолжили наседать на ворота соперника. На 76-й минуте Иван Сергеев открыл счёт в матче, отличившись ударом головой после подачи Клаудиньо с правого фланга.

На 87-й минуте нападающий санкт-петербургской команды смог оформить дубль, откликнувшись на передачу Дугласа Сантоса.