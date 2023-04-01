Мостовой раскритиковал "Динамо" после матча с "Сочи"
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и "Сочи", передает "Чемпионат.com".
"Полное безобразие в стане бело-голубых. Когда тебе дают пенальти и еще удаляют игрока, то играть вот так нельзя. Полтора момента за весь матч — это просто ужас", - сказал Мостовой.
Матч, который прошел на "Центральном стадионе Динамо", закончился победой "Сочи" со счетом 2:0. За "Сочи" забитыми мячами отметились словенский защитник Ванья Дркушич и полузащитник Артем Макарчук.
Таким образом, после 21 сыгранного матча "Динамо" располагается на пятом месте, имея в активе 35 очков. "Сочи" располагается на восьмой строчке, набрав 21 балл.
Ранее московский "Спартак" сыграл вничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата".